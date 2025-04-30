شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول": شركة مقاولات وراء كسر خط الغاز بأكتوبر.. ولا انقطاع للإمدادات والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن سبب كسر خط الغاز بمدينة السادس من أكتوبر يرجع إلى قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة «نانجاز» المسؤولة عن المنطقة، مما أدى إلى اصطدام بمصدر الغاز واشتعال النيران نتيجة شرارة.

وأوضح عاطف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب عبر القناة «إكسترا نيوز»، أن الخط المتضرر ليس رئيسيًا بل فرعيًا، ويمر بطريق الواحات عند مدخل المدينة، مؤكدًا أن الوزارة فعّلت فورًا خطة الطوارئ التي تضمنت السيطرة الكاملة على الحريق وإرسال أطقم الصيانة، بجانب تشغيل خط بديل لتأمين إمدادات الغاز للمنازل دون حدوث أي انقطاع.

وأشار إلى أن فرق وزارة البترول تابع الموقف ميدانيًا، وأن أعمال الإصلاح بدأت فعليًا ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن التغذية لم تتأثر بفضل وجود نظام إمداد مزدوج، وبخصوص الأضرار البيئية، أقر بوجود آثار محتملة لكن لم يتم حصرها بعد، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الحادث.