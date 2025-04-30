شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم فى قضية الطفل ياسين.. معلومات عن قضية شغلت الرأى العام انتهت بالمؤبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محطات في قضية الطفل ياسين

• أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكما بالسجن المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين، فى أولى جلساتها، كما قررت الاستجابة لطلبات الدفاع عن الطفل ياسين، بتعديل القيد والوصف فى القضية، وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة، إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد.

وصلت أسرة الطفل المجنى عليه في قضية طفل البحيرة صباح اليوم إلي محكمة الجنايات وسط إجراءات أمنية مشددة، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم، حيث ظهر طفل دمنهور بماسك "سبايدر مان".

• تمت إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، فى القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، وبناء علي ذلك، يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.

القومى للطفولة: تكليف وحدة الدعم النفسى بجلسات دعم لطفل ياسين وأسرته

أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالحكم الصادر اليوم في قضية "طفل البحيرة" بعد أن قضت محكمة جنايات ايتاي البارود بمعاقبة المعتدي بعد انتهاء المرافعات بالسجن المؤبد.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، بتقديم جلسات الدعم النفسي وإرشاد أسري للطفل ياسين وأسرته لتلافي الآثار النفسية السلبية التي تنتج عن هذه الجريمة، لافتة إلى أن فريق من الدعم النفسي وفريق من الأخصائيين النفسيين تابع للمجلس سوف يقوم بزيارة الطفل وأسرته بمحل إقامتهم حيث سيتم البدء فى خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفل وأسرته نفسيًا، بأساليب علاجية حديثة تقدم للأطفال الذين يعانون من مشاكل اضطراب مابعد الصدمة لتعزيز الثقة بالنفس وتحسين العلاقات الاجتماعية.



وزارة التعليم: مراجعة أعمال مدرسة الكرمة بعد واقعة الطفل ياسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان لها، أنه يتم تشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال مدرسة الكرمة بدمنهور بمحافظة البحيرة صاحبة واقعة الطفل ياسين وعرض تقرير عاجل بذلك الشأن.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أنه تم التنسيق مع محافظة البحيرة بشأن إقالة مديرة المدرسة من منصبها.