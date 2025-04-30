شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطفل ياسين: حكم المحكمة يعكس بوضوح العدالة الناجزة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعرب والد الطفل ياسين ضحية الاعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، عن تقديره الكامل للقضاء المصرى الشامخ، وذلك بعد حكم محكمة الجنايات اليوم بالسجن المؤبد على المتهم فى القضية.

وأضاف والد الطفل ياسين أنه تلقى خبر الحكم بسجن المعتدى عليه بفرحة كبيرة، لأن القضاء أنصفه وجاء بحق طفله الصغير البالغ من العمر 5 سنوات من أول جلسة وهذا يعكس بشكل واضح العدالة الناجزة.

وتابع: "أول ما عرفت الحكم بالمؤبد ماكنتش فى وعيى ومش مصدق نفسى وارتفع صوتى فى المحكمة" أنا حبسته أنا حبسته .. أنا سبايدر مان أنا حبسته".

وأوضح والد الطفل ياسين أن هذه الحكم هو قصاص عادل لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم الشنيعه

لافتا أنه حرص على أن يغادر طفله الصغير سراى المحكمة بمدينة إيتاى البارود فور انتهاء جلسة المحاكمة حتى لا تتعرض أسرته خاصة والدته للانهيار العصبى.

كانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة إيتاي البارود، قضت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل في مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة

وعقدت جلسة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة.

فيما احتشد المئات من المواطنين أمام محكمة جنايات دمنهور بمركز إيتاى البارود للتضامن مع قضية الطفل المعتدى عليه مطالبين بالقصاص من المتهم فى هذه الواقعة.

وظهر الطفل ياسين داخل المحكمة مرتديًا بجانب أسرته قناع سبايدر مان فى رساله واضحه على قوته والثقة بالنفس.