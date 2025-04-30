شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: جارى تنفيذ أعمال الإصلاح بخط غاز طريق الواحات والان مع تفاصيل الخبر

تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية عدة بلاغات عن اشتعال خط الغاز الطبيعي بضغط 7 بار عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، وبتحري الأمر تبين أن الحادث جاء نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس للغاز الطبيعي، ما تسبب في وقوع عدة إصابات ووفيات وخسائر بالممتلكات.

وعلى الفور تحركت فرق الطوارئ وتمكنت من عزل شبكة الغاز في منطقة الاشتعال والسيطرة الكاملة على الحريق بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، مشيرة إلى أن خدمة الغاز الطبيعي منتظمة حالياً لدى العملاء، وجار تنفيذ أعمال الإصلاح في موقع الحادث.

ويتابع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إجراءات التعامل مع الموقف أولاً بأول، ويتقدم بخالص العزاء لأسر المتوفين وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، كما وجه بسرعة إنجاز أعمال إصلاح للخط مع اتخاذ كافة تدابير السلامة بالموقع .