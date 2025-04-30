شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث حريق خط غاز 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 30 أبريل 2025 08:22 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الاستجابة الفورية لحادث حريق خط غاز طريق الواحات البحرية - قسم أول أكتوبر، حيث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الطبي العاجل.
ووفقًا للتقرير الأولي، أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين. تم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، و5 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى، حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة. وتتابع الوزارة حالة المصابين عن كثب لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية.
وأكدت الوزارة متابعة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تداعيات الحادث.
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