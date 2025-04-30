شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث حريق خط غاز 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الاستجابة الفورية لحادث حريق خط غاز طريق الواحات البحرية - قسم أول أكتوبر، حيث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الطبي العاجل.

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ووفقًا للتقرير الأولي، أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين. تم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، و5 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى، حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة. وتتابع الوزارة حالة المصابين عن كثب لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية.

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وأكدت الوزارة متابعة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تداعيات الحادث.