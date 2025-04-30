أخبار مصر

مجلس الوزراء يستعرض آراء المواطنين حول انخفاض أسعار بعض السلع.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

مجلس الوزراء يستعرض آراء المواطنين حول انخفاض أسعار بعض السلع.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يستعرض آراء المواطنين حول انخفاض أسعار بعض السلع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 30 أبريل 2025 08:29 م

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو للمتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق، للتأكد من توفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فقد شهدت أسعار بعض السلع انخفاضًا مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي.

كما تضمن الفيديو شهادات لعدد من المواطنين حول انخفاض أسعار بعض السلع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements