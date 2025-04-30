شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يستعرض آراء المواطنين حول انخفاض أسعار بعض السلع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو للمتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق، للتأكد من توفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فقد شهدت أسعار بعض السلع انخفاضًا مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي.

كما تضمن الفيديو شهادات لعدد من المواطنين حول انخفاض أسعار بعض السلع.