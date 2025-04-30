شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء الغردقة البحرى واستمرار غلق ميناء نويبع بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 فى تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية، حيث تراوحت سرعة الرياح الشمالية الغربية ما بين 30 إلى 35 عقدة، وبلغ ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار، ما أدى إلى اضطراب شديد في حالة البحر، مما استدعى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات وسلامة الملاحة البحرية.

ويستمر غلق ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء لنفس الأسباب الجوية العنيفة، في إطار المتابعة الدقيقة التي تجريها الهيئة لحالة الطقس وتأثيرها على سير العمل بالموانئ.

ويتابع اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مدار الساعة، أوضاع الموانئ والتغيرات الجوية أولاً بأول، من خلال تقارير غرف العمليات بالموانئ ومركز العمليات الرئيسي بالهيئة، لضمان اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية فورية، وتؤكد الهيئة أن جميع موانئ البحر الأحمر في حالة استعداد قصوى، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الموانئ ومتابعة الحالة الجوية بدقة عالية حتى عودة الاستقرار.