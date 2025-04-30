شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشيد بمواقف اليونان المساندة لمصر فى مختلف المحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع "جورجيوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان اليوم الأربعاء 30 أبريل في إطار المتابعة الدورية لسبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

أكد الوزير عبد العاطى الحرص على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين ودفعها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية استناداً للروابط التاريخية، وأشاد وزير الخارجية بمواقف اليونان المساندة لمصر في مختلف المحافل الدولية وبالاتحاد الأوروبى.

كما أكد الوزير عبد العاطى على تطلع مصر لمواصلة تعزيز التنسيق المشترك اتصالاً بعضوية اليونان غير الدائمة الحالية في مجلس الأمن لعامى ٢٠٢٥-٢٠٢٦ لدعم الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي.