شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة اشتعال النيران واحتراق سيارات بسبب كسر خط غاز بطريق الواحات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ينشر " الخليج 365" فيديو لبداية اشتعال النيران الناجمة عن كسر خط غاز فى طريق الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر.

ويظهر الفيديو اشتعال النيران وتصاعد اللهب مع تضرر عدد من سيارات المواطنين التى تصادف مرورها مع لحظة اشتعال النيران.

واشتعل جريق بطريق الواحات، نتيجة تسرب غاز بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ لمحاصرة النيران وإخمادها.

وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اندلاع حربق بطريق الواحات، في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ إلى مكان البلاغ، للسيطرة على الحريق وإخماده، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرته، وأشارت المعاينة الأولية، إلى أن تسرب غاز من ماسورة أدى لاندلاع الحريق، وجارى السيطرة عليه.

