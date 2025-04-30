شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق انفجار خط غاز طريق الواحات والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق خط غاز رئيسى بطريق الواحات الصحراوى بعدما صدمه لودر عقب أعمال حفر ونتج عنه وفاة 3 اشخاص وإصابة 18 آخرين ونقلو الي المستشفي بالإضافة الي تفحم 9 سيارات وسط تواجد قيادات أمنية.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية ب 10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق نتيجة لكسر ماسورة خط غاز بطريق الواحات الصحراوى.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اندلاع حربق بطريق الواحات، في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ إلى مكان البلاغ، للسيطرة على الحريق وإخماده، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرته، وأشارت المعاينة الأولية، إلى أن تسرب غاز من ماسورة أدى لاندلاع الحريق، وجاري السيطرة عليه.



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