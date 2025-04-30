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إجلاء سكان 8 بلدات غرب القدس بسبب الحرائق فى إسرائيل

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إجلاء سكان 8 بلدات غرب القدس بسبب الحرائق فى إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية قررت إجلاء سكان 8 بلدات غرب القدس بسبب الحرائق، وأشارت القناة 14 الإسرائيلية " إجلاء بعض المرضى من مستشفى هداسا عين كارم في القدس بسبب الحرائق".

وأكدت سلطة الإطفاء الإسرائيلية " وقف حركة القطارات بين القدس ومطار بن جوريون الدولى بسبب الحرائق المستعرة غرب القدس".

وأضاف مكتب نتنياهو إنه تم الاتفاق على وصول 3 طائرات من إيطاليا وكرواتيا للمشاركة فى إطفاء الحرائق، وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني " شبهة إرهابية فى الحرائق الضخمة التى تجتاح إسرائيل".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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