شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء سكان 8 بلدات غرب القدس بسبب الحرائق فى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية قررت إجلاء سكان 8 بلدات غرب القدس بسبب الحرائق، وأشارت القناة 14 الإسرائيلية " إجلاء بعض المرضى من مستشفى هداسا عين كارم في القدس بسبب الحرائق".

وأكدت سلطة الإطفاء الإسرائيلية " وقف حركة القطارات بين القدس ومطار بن جوريون الدولى بسبب الحرائق المستعرة غرب القدس".

وأضاف مكتب نتنياهو إنه تم الاتفاق على وصول 3 طائرات من إيطاليا وكرواتيا للمشاركة فى إطفاء الحرائق، وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني " شبهة إرهابية فى الحرائق الضخمة التى تجتاح إسرائيل".