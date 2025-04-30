شكرا لقرائتكم خبر عن قائد فرق الإطفاء بالقدس: الحريق المندلع قد يكون الأكبر فى تاريخ إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قائد فرق الإطفاء بالقدس إن الحريق المندلع قد يكون الأكبر فى تاريخ إسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق إطفاء محاصرة بالنيران غرب القدس بسبب اشتداد الرياح، وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى إجلاء سكان 8 بلدات غرب القدس بسبب الحرائق. وأضافت " إجلاء بعض المرضى من مستشفى هداسا عين كارم فى القدس بسبب الحرائق". وأكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية اعتقال 3 أشخاص يشتبه فى صلتهم بإضرام الحرائق فى جبال القدس.

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