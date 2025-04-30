شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح البرهان يجرى تعديلا محدودا فى الحكومة السودانية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، وقائد القوات المسلحة السودانية، تعديلا محدودا فى الحكومة السودانية، فى حقب كل من شئون مجلس الوزراء والتعليم والخارجية.

وأصدر البرهان اليوم قراراً ، قضى بتكليف السفير دفع الله الحاج علي وزيراً لشئون مجلس الوزراء ومكلفاً بتسيير مهام رئيس الوزراء.

ووجه البرهان مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.

فيما اعتمد البرهان، قرار مجلس الوزراء، بتكليف السفير عمر محمد أحمد صديق وزيراً للخارجية.

وفى نفس السياق اعتمد البرهان قرار مجلس الوزراء، القاضي بتعيين الدكتور التهامى الزين حجر محمد وزيراً لوزارة التربية والتعليم.

ووجه البرهان وزارة شئون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ، وفقا لإعلام مجلس السيادة الانتقالي.