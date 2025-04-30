شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأحوال الجوية تشهد تحسنا فى عدد من محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية بدأت تشهد تحسنا في عدد من محافظات الجمهورية، حيث قلت الأتربة والرمال المُثارة، بعد أن حدثت بعض التقلبات الجوية وأهمها نشاط الرياح.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "نشاط الرياح المحملة بالأتربة أدى إلى انخفاض الرؤية في بعض المحافظات مثل محافظات المنيا وأسيوط حيث انعدمت الرؤية الأفقية ببعض المناطق".

وتابعت: "توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية هي أن شدة الأتربة وسرعات الرياح العالية ستكون في بعض المحافظات وليست في جميع المحافظات".

وقالت: "محافظة السويس أيضا خلال الساعات الماضية شهدت انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية لمسافة 500 متر، بالإضافة إلى مناطق بشمال وجنوب القاهرة".

وأضاف: "المنخفض الجوي الآن بدأ في التحرك وتأثيره سيكون على سيناء ومدن القناة وبعض محافظات شمال وجنوب الصعيد".