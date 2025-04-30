شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لمسطح كوبرى التسعين.. تعرف على التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع استكمال أعمال إحلال وتجديد خط مياه شرب بمحور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة، ما يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى التسعين بالاتجاه القادم من محور التسعين الجنوبى تجاه الطريق الدائرى، وتحويل الحركة المرورية للقادم من محور التسعين الجنوبى تجاه الطريق الدائرى إلى مطلع كوبرى التسعين واستخدام مطالع ومنازل كوبرى التسعين تجاه الطريق الدائرى إلى طريق السويس، إعتباراً من يوم غدا الخميس ولمدة 15 يوما.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

