شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء نويبع البحرى بسبب العاصفة الترابية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، وذلك بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي تشهدها المنطقة، والتي أدت إلى انخفاض حاد في الرؤية الأفقية وتدهور كبير في الأحوال الجوية.

وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن سرعة الرياح الجنوبية بلغت ما بين 20 إلى 25 عقدة، وارتفع الموج إلى ما يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار، مما أسفر عن اضطراب شديد في حالة البحر.

وفي ضوء هذه الظروف الجوية المضطربة، تقرر إيقاف حركة الملاحة البحرية وتعليق كافة الأنشطة البحرية داخل الميناء، بما في ذلك عمليات دخول وخروج الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح وسلامة حركة الملاحة البحرية.

كما تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع موانئ البحر الأحمر، حيث يتم متابعة الوضع بشكل مستمر من قبل غرف العمليات في كافة الموانئ بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسية بالهيئة.

وتعمل الغرف على تبليغ رئيس الهيئة أولاً بأول حول أي مستجدات، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتتبع حالة الطقس وتقديم التوقعات اللازمة.

وقد وجه اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بتفعيل كافة التدابير الاحترازية، والتي تشمل التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، واتباع إجراءات السلامة البحرية لمنع وقوع أي حوادث. كما تم تأكيد ضرورة الاستعداد التام لمواجهة أي طارئ قد يحدث في الساعات القادمة.

وتؤكد الهيئة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وضمان استمرارية سلامة الملاحة البحرية في جميع الموانئ التابعة لها.

كما اكدت موانئ البحر الأحمر على انتظام العمل حتى الآن بموانئ الغردقة وسفاجا والسويس وشرم الشيخ، وأن العمل يجرى بداخل تلك الموانئ بصورة طبيعية دون التأثر بالعاصفة الترابية ولا يوجد اي اضطرابات بحرية بمحيط تلك الموانئ حتى الآن.



ميناء شرم الشيخ



ميناء السويس



ميناء الغردقة