شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تبشر: غدا استقرار وتحسن كبير فى الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

طمأنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بأنه خلال الساعات المقبلة تبدأ شدة الأتربة وسرعات الرياح تقل فى بعض الأماكن، ونشهد تحسنا فى الأحوال الجوية خاصة فى المحافظات الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أنه خلال الساعات المقبلة سيتحرك المنخفض الجوى للشرق والأتربة والرمال المثارة مستمرة على سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وسرعات الرياح قد تصل 60 كم على الساعة.

ولفتت منار غانم إلى أن الأتربة والرمال المثارة مستمرة فى محافظات شمال الصعيد، وستقل مع فترات الليل هى الأتربة والرمال المثارة، وغدا سنشهد استقرار وتحسن كبير فى الأحوال الجوية، وسرعات الرياح ستقل عن اليوم، وانخفاض قيم درجات الحرارة.

ووجهت منار غانم نصائح للمواطنين بارتداء الكمامات أثناء الخروج ليلا، والقيادة على الطرق بحذر خاصة الطرق الصحراوية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار ولافتات الإعلانات.