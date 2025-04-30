شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه باستمرار الاستعداد للطقس السيئ.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأحياء والمرافق بالتزامن مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، ومايصاحبها من نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة تنفيذ الخطة التى وضعتها الاجهزة التنفيذية للتعامل مع أية تداعيات محتملة لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشار محافظ القاهرة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالأحياء، وربطها مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

ووجَّه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد، والتأكد من مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ، كما وجه بضرورة التنسيق مع شركات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، ومتابعة أعمدة الإنارة، واللافتات، ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح ، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وخلال تواصله مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية عبر الفيديو كونفرانس ،جدد محافظ القاهرة تأكيده على استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من جاهزية المعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة،مع رفع درجة الاستعداد في قطاع الصحة وتكليف المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات،فضلاً عن مراجعة توزيع معدات الإنقاذ السريع وسيارات الحماية المدنية ،واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات لحين انتهاء موجة الطقس.

كما أشار محافظ القاهرة إلى أن قراره بتعطيل الدراسة اليوم بالمدارس كان اجراءًا احترازيًا حفاظًا على الطلاب .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للقيادة بهدوء وحذر على الطرق أثناء الأتربة والرمال المثارة،والابتعاد قدر الإمكان عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار،مع ارتداء الكمامات أثناء الخروج خاصة مرضي الحساسية والأمراض الصدرية.