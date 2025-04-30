شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلة مرورية لحين انتهاء إطفاء حريق كسر خط غاز بطريق الواحات والان مع تفاصيل الخبر

أجرت إدارة المرور تحويلة مرورية أمام حركة السيارات لحين الانتهاء من عملية إخماد حريق كسر خط غاز بطريق الواحات الصحراوى.



ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية ب 10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق نتيجة لكسر ماسورة خط غاز بطريق الواحات الصحراوى، وسط تواجد قيادات أمنية.



ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اندلاع حربق بطريق الواحات، في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ إلى مكان البلاغ، للسيطرة على الحريق وإخماده، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرته، وأشارت المعاينة الأولية، إلى أن تسرب غاز من ماسورة أدى لاندلاع الحريق، وجاري السيطرة عليه.



حريق كسر خط غاز بطريق الواحات



حريق خط غاز بطريق الواحات



حريق كسر خط غاز بطريق الواحات



