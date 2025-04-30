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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مخزون السلع الاستراتيجية آمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" مخزون السلع الاستراتيجية آمن.. رئيس الوزراء: توافر السلع يسهم فى توازن الأسعار.. ووزير التموين: المخزون يفوق مثيله فى الأوقات السابقة".
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