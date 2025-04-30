شكرا لقرائتكم خبر عن متفوقة على متسابقين من 9 دول.. إسمعلاوية تفوز بجائزة مدير الحسابات العربي المتميز والان مع تفاصيل الخبر

فازت ابنة الاسماعيلية الدكتورة حنان أبو المعاطي خطاب، مدير الحسابات بالمديرية المالية بالإسماعيلية، بجائزة مدير الحسابات العربي المتميز، التى تنظمها حكومة الشارقة سنويا، متفوقة على متسابقين من تسع دول عربية، هي المملكة العربية السعودية والامارات، والبحرين والاردن والعراق وسلطة عمان، وتونس وفلسطين.

وتنافست نخبة من الكفاءات والخبرات المهنية العربية، فى المسابقة السنوية التى تنظمها حكومة الشارقة، في الفئات الفردية للجائزة التى تصنف باعتبارها واحدة من أقوي الجوائز العربية في هذا المجال، وتستهدف تقدير الإسهامات البارزة والجهود الفردية، في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتطوير السياسات والإجراءات المالية في بلدان العالم العربي.

وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة سالم القصير، إن الجائزة تمثل محطة جديدة في مسيرة التميز المالي الحكومي، مشيراً إلى أن اعتماد النتائج من قبل مجلس الأمناء بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الادارية وحكومة الشارقة، يعكس عمق الجائزة وأثرها على مستوى الأداء المالي المؤسسي، حيث تعمل الجائزة على بناء ثقافة مستدامة للتميز المالي في القطاع الحكومي، حتي أنها باتت مرجعاً عربياً لتكريم الابتكار والكفاءة في إدارة المال العام.

وتعمل الدكتورة حنان ابو المعاطي، مديرا للحسابات بالمديرية المالية بالاسماعيلية، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه فى ادارة الاعمال من جامعة قناة السويس.