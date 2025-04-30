شكرا لقرائتكم خبر عن الأوضاع مستقرة وحركة المركبات منتظمة.. محافظ الجيزة يتابع موقف الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأحوال الجوية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

واطمئن المحافظ على استقرار الموقف والرؤية الأفقية من خلال الاتصال برؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر أجهزة المركز، فضلاً عن انتظام حركة المركبات على الطرق السريعة.

وأوضح محافظ الجيزة، بأنه فور إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتوقع هبوب عاصفة ترابية شديدة على جميع أنحاء الجمهورية تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية العاجلة تمثلت في رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات والإسعاف والحماية المدنية فضلاً عن المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للتعامل الفورى مع أى بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة والتنبيه على الجهات المعنية بمتابعة أعمدة الإنارة، واللافتات، ولوحات الإعلانات التى قد تتأثر بشدة الرياح.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بعدم التواجد فى أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية فى حالة حدوث العاصفة وتقليل حركة سير المركبات والسيارات على الطرق السريعة بقدر الإمكان.





محافظ الجيزة يتابع موقف الأحوال الجوية

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