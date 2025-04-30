شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة جودة التعليم تعتمد 683 مدرسة و210 معاهد أزهرية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور علاء عشماوي، قرارا باعتماد 683 مدرسة موزعة علي محافظات مصر، كما أصدر المجلس قرارا باعتماد 210 معهدا أزهريا ومنح مهلة واعتماد مشروط لـ 22 مدرسة و6 معاهد أزهرية خلال جلسته الدورية رقم 248.

وصرح الدكتور علاء عشماوي بأن هناك ارتفاع ملحوظ في إعداد المؤسسات التعليمية المتقدمة للاعتماد من الهيئة، ومن ثم ارتفاع أعداد المؤسسات المعتمدة سواء بالتعليم قبل الجامعي العام أو الأزهري لهذا العام الدراسي، وأضاف عشماوي بأن الهيئة سوف تطلق مبادرة "بداية جديدة لجودة التعليم" يوم 5 مايو تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تستهدف نشر ثقافة الجودة بين طلاب الجامعات والمدارس وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين وقيادات المؤسسات الحكومية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري، وتوجيهاته بضرورة التعاون بين شتى مؤسسات الدولة وهيئاتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال مبادرة (بداية) التى أطلقتها الدولة المصرية في سبتمبر 2024.

وتبدأ المبادرة في مرحلتها الأولي برفع وعي شباب الجامعات المصرية بالجودة كون هؤلاء الشباب هم الحصن الحقيقي لمواجهة التحديات المستقبلية، وهم رأس المال البشري للدولة المصرية الذى يجب تنمية قدراته ومهاراته من خلال إعداده وتعليمه تعليمًا جيدا وفق معايير واضحة ومحددة تتماشي مع المعايير العالمية مع الحفاظ على الهُوية الوطنية، و تفعيل دور طلاب مؤسسات التعليم العالي في ضهان جودة التعليم ورفع مستوى الوعي بأهمية تطبيق معايير جودة التعليم في بناء الإنسان المصري لضمان تنافسيته على الصعيد الدولي، وخلق أجيال واعية بأهمية التعليم الجيد ودوره في مواجهة تحديات المستقبل، وتثقيفهم بمعايير الجودة التي تستهدف إعداد خريج متعلم واع متمسك بهويته الوطنية، إضافة إلى إعداد قادة المستقبل القادرين على دفع عجلة التطوير والتنمية، وذلك من خلال زيارات منظمة وتنفيذ ورش عمل لطلاب بالجامعات المصرية كمرحلة أولى.

وقال عشماوي بإن المحور الثاني في المبادرة هو تثقيف القيادات بالوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة من خلال مشاركة الوزرات وقيادتها المعنية لنشر ثقافة الجودة ومناقشة سبل التعاون المشترك، من خلال ورش عمل تخصصية تناسب طبيعة كل وزارة ودورها وتشمل المبادرة 15 وزارة وهيئة.

أما المرحلة الثالثة فتشمل طلاب ومعلمي ومسئولي مراحل التعليم قبل الجامعى والأزهرى بمحافظات مصر، ايمانا من الهيئة بأهمية تفعيل منظومة جودة التعليم ودورها فى الارتقاء بقدرات وكفاءات الإنسان المصرى.