شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين وزارة العمل والأكاديمية العربية للتدريب لتأهيل الشباب للسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، والأكاديمية العربية للتدريب ومقرها ،مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونص "البروتوكول" على التعاون لتقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المصرية، على أن يتم إطلاق المشروع مبدئياً في مجالات البيع بالتجزئة " بائع، وأخصائي مبيعات،وكاشير، ومدير معرض، ومُشرف معرض،ومدير منطقة"..

وأكد البروتوكول على أن إلتزامات "الأكاديمية"،تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة،وتوفير التجهيزات اللازمة مثل: القاعات، والمعامل، وأنظمة البيع الافتراضي، والتدريب العملي، وأنظمة التعليم الإلكتروني LMS،وتعيين مُدربين مؤهلين، وإصدار شهادات معتمدة، ورفع تقارير دورية للوزارة.

وأن إلتزامات الوزارة ،تخصيص مقر للأكاديمية في أحد مراكز التدريب التابعة لها،وتسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص اللازمة،والتعاون في اختيار وترشيح المُتدربين، وتوفير المعلومات الأساسية المطلوبة،ومتابعة مُخرجات التدريب، ودعم توظيف الخريجين،ودعم إعتماد البرامج التدريبية.

وأكد الوزير جبران أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو تطوير منظومة التدريب المهني ،وتنمية مهارات الشباب ،لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاع الخاص،وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،في هذا الشأن ..

جدير بالذكر أنه قام بالتوقيع على البروتوكول: وائل عبد الصبور، مدير عام شئون مراكز التدريب المهني بوزارة العمل، وإبراهيم الشرقاوي بصفته المدير العام لأكاديمية العربية للتدريب.