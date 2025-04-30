شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان: تركيب 77 ألف وصلة مياه مجانية ضمن جهود التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تركيب عدد 77 ألف و694 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 367 مليون و635 ألف جنيه، وذلك تحت رعاية مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية المختلفة .

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء محافظات مصر المختلفة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، انه تم تركيب وصلات المياه فى جميع المحافظات ففى محافظة أسوان تم تركيب عدد (201) وصلة، وفى محافظة الأقصر تم تركيب عدد (2009)وصلة، وفى محافظة قنا تم تركيب عدد (1053) وصلة، وفى محافظة سوهاج تم تركيب عدد (9308)وصلة، وفى محافظة أسيوط تم تركيب عدد (11626)وصلة، وفى محافظة المنيا تم تركيب عدد (17762)وصلة، وفى محافظة بني سويف تم تركيب عدد (8688)وصلة، وفى محافظة الفيوم تم تركيب عدد (16397)وصلة، وفى محافظة الجيزة تم تركيب عدد (1847)وصلة، وفى محافظة كفرالشيخ تم تركيب عدد (548)وصلة، وفى محافظة البحيرة تم تركيب عدد (1167)وصلة، وفى محافظة الغربية تم تركيب عدد (1488)وصلة، وفى محافظة الدقهلية تم تركيب عدد (1246)وصلة، وفى محافظة الشرقية تم تركيب عدد (3783)وصلة، وفى محافظة المنوفية تم تركيب عدد (571)وصلة.

وأضاف محمود فؤد، أن تركيب وصلات المياه جاء تأكيدا على أهمية دعم شرائح الأسر الأكثر احتياجًا ولتوفير حياة كريمة تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، لافتًا إلى أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

مؤكدًا ان المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، حيث تم تحديد الحالات المستفيدة وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، للوصول إلى الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، مضيفًا أن الجمعية تصل للقرى الاكثر احتياجُا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظات وتحت اشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعى، و أن فريق عمل الأورمان المنتشر نجح في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظات، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها .



