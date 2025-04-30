شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد العمال.. "عمال تجميل الجيزة" تدعو للاصطفاف خلف الماكينات وزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نائب رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة نقابية للعاملين بهيئة نظافة وتجميل الجيزة جموع الطبقة العاملة بمصر وبالأخص العاملين بالمنشآت الإنتاجية بمحافظة الجيزة بمناسبة أعياد اول مايو.

وتعهد فى تصريحات صحفية، بالانابة عن عمال الجيزة بمواصلة العمل ليل نهار بفكر يٌعظم من القيمة المضافة لمسيرة العمل البّناء الذى يتؤام وتطلعات الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تابع أبو الفتوح، مشيدا فى الوقت ذاته بالتعاون والتنسيق بين الوزير محمد جبران وزير العمل والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بشان مراجعة ملفات العمل والانتاج باستمرار للمضى قدما نحو تحقيق أعلى معايير جودة الحياة لعمال المحافظة خاصة بعد صدور تشريع قانون العمل الجديد والمعاصر .

ودعا " عمال مصر ' إلى الاصطفاف خلف ماكينات الإنتاج وزيادة رقعة التماسك والوحدة من أجل اعلاء راية العمل عن طريق بذل مزيدا من الجهد والسير بوتيرة سريعة نحو رفع شان الاقتصاد الوطنى.



