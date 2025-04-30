شكرا لقرائتكم خبر عن المنخفض الخماسينى.. تأثيرات العاصفة الترابية على الرؤية بالمحافظات بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 30 أبريل 2025 02:05 م
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه فيى إطار المتابعة المستمرة للحالة الجوية تأثرت مناطق واسعة من شمال الصعيد وشرق البلاد بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتى صاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية .
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية:تجاوزت سرعات الرياح 60 كم/س على بعض المناطق.
وكشفت هيئة الأرصاد بعض التسجيلات التى سجلت من قبل أجهزة الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية