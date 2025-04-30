شكرا لقرائتكم خبر عن المنخفض الخماسينى.. تأثيرات العاصفة الترابية على الرؤية بالمحافظات بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 30 أبريل 2025 02:05 م