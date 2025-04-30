شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: منخفض خماسينى يضرب البلاد ورياح محملة بالرمال تصل القاهرة خلال ساعات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا تأثرًا بمنخفض خماسينى صحراوى أدى إلى انخفاض كبير في قيم الضغط الجوي داخل المنخفض، حيث سجلت القيم ما بين 998 إلى 1000 مليار.

وأوضحت الدكتور إيمان شاكر، في بث مباشر عبر تليفزيون ”الخليج 365”، أن المنخفض تسبب في هبوب رياح جنوبية غربية نشطة قادمة من منطقة الصحراء الغربية، أثرت على غرب البلاد، وخاصة محافظة مطروح، مثيرةً للرمال والأتربة، وامتد تأثيرها اليوم إلى مناطق شمال الصعيد، ومن المتوقع أن تصل خلال الساعات القادمة إلى القاهرة الكبرى، ومحافظات مدن القناة، وسيناء.

وأشارت إلى أن حالة الأتربة المثارة ستنحسر تدريجيًا مع نهاية اليوم، مع بقاء تأثير ضعيف على بعض المناطق الشمالية، قد يمتد إلى القاهرة، لكنه سيكون محملاً بكميات محدودة من الأتربة.

ووجهت الدكتورة إيمان شاكر عددًا من النصائح للمواطنين، خاصة مرضى الجهاز التنفسي والصدر والحساسية، بضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج، والقيادة بهدوء وحذر، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، كما شددت على ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات الإعلانية وتجنب الوقوف أسفلها حفاظًا على السلامة العامة.