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بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة بعيد العمال

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  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة بعيد العمال 1/2
  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة بعيد العمال 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الأربعاء، 30 أبريل 2025 01:37 م

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الرئيس السيسى رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة بذكرى عيد العمال. 

وجاء فى بيان الكنيسة الكاثوليكية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصرى، بذكرى عيد العمال.

وتشكر الكنيسة الكاثوليكية جميع العاملين بكافة المجالات، لما يبذلوه من جهد لرفعة الوطن الغالى، كما تصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها العظيم".


بيان الكنيسة الكاثوليكية

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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