شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة رومانيا بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر شهدت دفعة قوية خلال السنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين إن العلاقات مع مصر شهدت دفعة قوية في السنوات الأخيرة، وإن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز مليار دولار خلال عام 2024.

وأضافت سفيرة رومانيا - في تصريح اليوم /الأربعاء/ خلال لقاء مع الإذاعة المصرية - "أن مصر تصدر لرومانيا الحمضيات والخضراوات والأسمدة النيتروجينية وقضبان الحديد الخام والنفط الخام، فيما تستورد مصر منها الآلات والمنتجات الصناعية والقمح، لافتة إلى بلادها تعد ثالث أكبر مورد للقمح لمصر".

وأعربت عن اعتقادها بأنه مع استمرار البلدين في استكشاف مجالات أخرى مثل: الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، فمن المتوقع أن يشهد التبادل التجاري مزيدًا من التنوع السنوات القادمة، مشيرة إلى أنها تعمل من أجل تعزيز تجارة ثنائية قوية وزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشروعات المشتركة، الأمر الذي سيؤدي إلى دخول الشراكة المصرية - الرومانية مرحلة جديدة.

وتابعت "أن الدولتين تعملان بنشاط على دعم تعاونهما بمجال السياحة حيث تجاوز عدد السائحين الرومانيين لمصر 100 ألف سائح سنويًا"، منوهة بأن الخطوط الجوية الرومانية (تاروم) تقوم بتسيير 4 رحلات أسبوعيًا إلى مصر؛ مما يسهم في زيادة تدفق السائحين الرومانيين لمصر ودعم التعاون الاقتصادي والثقافي.

وأكدت أن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي أدى إلى تحسين مستوى المعيشة فيها بشكل ملحوظ، حيث حصلت على 60 مليار يورو من التمويل الأوروبي منذ عام 2007 من أجل تطوير البلاد بمجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتعليم، مما عزز التنمية الشاملة للبلاد وتسارع النمو الاقتصادي بفضل زيادة التجارة والاستثمار الأجنبي وفرص العمل.

وأفادت بأن الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا ارتفع خلال هذه السنوات بنسبة 300% أي ثلاثة أضعاف ليصل لـ350 مليار دولار سنويًا، لافتة إلى أن الاقتصاد الروماني يعتمد بشكل متوازن على الصناعة والزراعة والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات وهو القطاع الذي يشهد ازدهارا ملحوظا وينجح في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.