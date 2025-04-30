شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنشئ مشتلا لتوفير الزهور للمواطنين بأسعار رمزية بالسلام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أنشأت محافظة القاهرة، من خلال الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، مشتل على مساحة 750 متر بميدان السادات، لتوفير الزهور والأشجار للمواطنين بأسعار رمزية.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على توفير الشتلات والزهور للمواطنين بأسعر رمزية ضمن مبادرة المحافظة لإنشاء مشتل بكل حى لتوفير الشتلات والأشجار بأسعار رمزية لتشجيع المواطنين على المساهمة فى التشجير وزيادة الرقعة الخضراء لتحسين جودة الهواء.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال تفقده المشتل الجديد، أن المشتل الجديد يساهم فى توفير الشتلات أيضا للهيئة لزيادة تشجير الشوارع، مشيرًا إلى أن المشتل محاط بسور غير حاجب للرؤية للحفاظ عليه أمام موقف السلام النموذجى الجديد.

وفى السياق أكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطىء فى محيط موقف السلام النموذجى الجديد ، وتم إعطاء فرصة للسائقين لتوفيق أوضاعهم ، كما أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات فى المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تنظيم للمكان، ولن يضار منه أحد لأن الدولة وفرت البدائل الحضارية داخل موقف السلام الذى أقامته الشركة الوطنية للطرق ويضم 224 محلًا، ويسع لأكثر من 2500 سيارة.

ووجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باستمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد بعد تشغيل الموقف لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.