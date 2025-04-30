شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بعملاق مجموعتنا الشمسية فى منظر رائع يرى بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

يرصد في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 وبداية الليل، اقتران جميل بين القمر وكوكب المشتري، في منظر رائع يمكن مشاهدته بالعين المجردة ويعد فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه تجدر الإشارة إلى أن وجود القمر قرب المشتري هو على مستوى قبة السماء فقط فهما لا يقتربان فعلياً من بعضهما في الفضاء. فالقمر يبعد عنا اليوم نحو 361,000 كيلومتر بينما يبعد المشتري حوالي 874 مليون كيلومتر.

يعد كوكب المشتري رابع ألمع جرم سماوي يرى من الأرض بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة وسيظهر كنقطة بيضاء لامعة في السماء وباستخدام المنظار أو تلسكوب صغير يمكن رؤية قرص الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة المعروفة باسم "أقمار غاليليو" غانيميد وكاليستو ويوروبا وايو، والتي تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشترى.

ومع تقدم ساعات الليل تتحرك هذه الأجرام جميعاً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها إلا أن الحركة الحقيقية للقمر تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمتابعة موقع القمر في نفس التوقيت من كل ليلة، يلاحظ انتقاله تدريجياً نحو الشرق أمام النجوم والكواكب ضمن دائرة البروج، حيث يقطع القمر نحو نصف درجة نحو الشرق كل ساعة، أي حوالي 13 درجة يومياً.

وبحلول مساء الغد (الخميس) سيكون القمر قد ابتعد عن المشتري متجهًا نحو الشرق في حركة طبيعية ناتجة عن مداره حول الأرض.