شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ "جنى وجودى" بعد تتويجهما بـ3 ميداليات فى كأس العالم للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة للبطلة المصرية جنى محمود، لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، بعد فوزها المستحق بالميدالية الذهبية في منافسات جهاز الحركات الأرضية ببطولة كأس العالم للجمباز الفني والتى أقيمت مؤخراً على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

كما يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة أيضاً إلى اللاعبة جودى عبد الله، لحصولها علي ميداليتين برونزيتين الأولى على جهاز المتوازى والأخر على جهاز حصان القفز .

وأعربت المستشارة أمل عمار عن فخرها الشديد بهذا الإنجاز للاعبات المصريات، مؤكدة أن جنى محمود بعد تتويجها بالميدالية الذهبية بجانب زميلتها جودي عبدالله يقدمان نموذج مشرف وملهم لكل فتيات مصر، مضيفه أن تتويجهما في بطولة عالمية بهذا الحجم هو إنجاز تاريخي يعكس قدرات الفتاة المصرية عندما تحظى بالدعم والفرصة.

وأضافت رئيسة المجلس أن اللاعبتين سطرتا صفحة جديدة فى تاريخ الرياضة النسائية المصرية، متوجهة بخالص الشكر لكل فتاة مصرية تكافح من أجل رفعة علم بلدها في كافة المحافل الدولية والعالمية.

كما يتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التهانى للبطل المصرى عمر العربى الذى توج بميداليتين الاولى الميدالية الذهبية على جهاز المتوازى بجانب الميدالية البرونزية على جهاز الحلق.



يذكر أن المنتخب المصري للآنسات خلال البطولة، شارك بأربع لاعبات هم: "جنى محمود - جودي عبد الله - جنى عبد السلام -دنا خليل".

وتعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين.