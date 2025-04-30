شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد محيط موقف السلام لمتابعة أعمال التطوير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، محيط موقف السلام النموذجى الجديد لمتابعة أعمال التطوير بمحيط الموقف بعد نقل الباعة لاماكنهم الجديدة داخله، وإزالة الإشغالات .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدأت في إقامة مشتل على مساحة 750 متر بميدان السادات محاط بسور غير حاجب للرؤية للحفاظ عليه أمام موقف السلام النموذجى الجديد ، كما بدأت مديرية الطرق والنقل في طلاء جسم نفق السلام مع رفع كفاءة الإنارة به .

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطىء فى محيط موقف السلام النموذجى الجديد ، وسيتم إعطاء فرصة للسائقين لتوفيق أوضاعهم ، كما أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات فى المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تنظيم للمكان، ولن يضار منه أحد لأن الدولة وفرت البدائل الحضارية داخل موقف السلام الذى أقامته الشركة الوطنية للطرق ويضم 224 محلًا، ويسع لأكثر من 2500 سيارة.

وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باستمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد بعد تشغيل الموقف لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.

رافق محافظ القاهرة المهندس منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة ، وسامر المحلاوي رئيس حى السلام أول.