شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط زيت طعام مجهول المصدر خلال حملة تموينية فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

شنت إدارة تموين الهرم بـ محافظة الجيزة، حملة رقابية على الأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة.

وأسفرت الحملة برئاسة سيد الجارحي مدير الإدارة، وعبير علي رئيس الرقابة، عن تحرير محضر جنح ضبط 16 جركن زيت طعام مجهول المصدر "زنة الجركن 20 لتر" والتحفظ عليها.

ووجه مدير مدير مديرية تموين الجيزة، الإدارات التموينية بالمحافظة بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية للوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة بالقوانين والقرارات والتوجيهات، والعمل على ضبط الأسواق للتأكد من توافر السلع وجودتها.

ونبه مدير المديرية، على ضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



