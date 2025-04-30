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وزير العمل يعلن عن 558 فرصة عمل بإحدى شركات المقاولات بالسعودية

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وزير العمل يعلن عن 558 فرصة عمل بإحدى شركات المقاولات بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء عن توفير 558 فرصة عمل للكوادر المصرية للعمل في مجال القطاع الهندسي بإحدى شركات المقاولات بالمملكة العربية ، وأوضح الوزير أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل ، ودعا الشباب المتخصص في المجالات- المرفقة مع هذا البيان بالرواتب حسب التخصص- تقديم السيرة الذاتية من اليوم الأربعاء الموافق 30-4-2025 ، ولمدة 5 أيام على البريد الالكتروني التالي [email protected].


وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن مميزات هذه الفرص الجديدة أن الشركة تتحمل الإقامات وتجديدها ، ونقل الكفالة أو التأشيرة ،والتأمين الطبي ، وكذلك تذكرة الطيران ذهاب وعودة ،عند استحقاقات الإجازات السنوية .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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