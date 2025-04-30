شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف المخزون من السلع الاستراتيجي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وهناك تنسيق مستمر مع البنك المركزي بشأن توفير المكون الدولاري المطلوب، مشيرا إلى أن توافر السلع بكميات كبيرة في مختلف الأسواق يسهم في توازن الأسعار، وهو ما يتحقق حاليا.