شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نفق مدينة السلام بعد تطويره ونقل الباعة الجائلين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

طورت محافظة القاهرة نفق مدينة السلام بمدخل حى السلام أول، أسفل الطريق الدائري، وذلك بعد نقل الباعة الجائلين لموقف السلام الجديد، واستعاب المواقف العشوائية المحيطة بالمنطقة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم رفع كفاءة النفق بالكامل وإنارته، ورصفه واعادة تخطيط الأرصفة بعد تجددها، بالتزامن مع أعمال التطوير بمحيط موقف السلام النموذجى الجديد بعد نقل الباعة لاماكنهم الجديدة داخله، وإزالة الإشغالات .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أنشأت مشتل على مساحة 750 متر بميدان السادات محاط بسور غير حاجب للرؤية للحفاظ عليه أمام موقف السلام النموذجى الجديد.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطىء فى محيط موقف السلام النموذجى الجديد ، وتم إعطاء فرصة للسائقين لتوفيق أوضاعهم ، كما أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات فى المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تنظيم للمكان، ولن يضار منه أحد لأن الدولة وفرت البدائل الحضارية داخل موقف السلام الذى أقامته الشركة الوطنية للطرق ويضم 224 محلًا، ويسع لأكثر من 2500 سيارة.

ووجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باستمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد بعد تشغيل الموقف لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.