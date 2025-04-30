شكرا لقرائتكم خبر عن المنخفض الخماسينى.. تطورات العاصفة الترابية ومسارها وموعد وصولها القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة الترابية تؤثر حالياً على محافظات شمال الصعيد وبالفعل انخفضت الرؤية الأفقية لـ 600 متر على هذه المحافظات.

وبدأت تنخفض لأقل من 1000 متر على أسيوط وبنى سويف ومناطق من القاهرة الكبري، وسجلت محطات هيئة الأرصاد سرعات رياح وصلت لـ 50 و 60 كم فى الساعة فى بعض المحطات

ومتوقع خلال الساعات القادمة ومع فترة الظهيرة أن توثر العاصفة الترابية على باقى المناطق فى جنوب وشرق القاهرة بالتحديد ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

يأتي ذلك تزامنا مع تعرض البلاد لـ منخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر و تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما يصاحب المنخفض الجوي، فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي: - الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 19 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.