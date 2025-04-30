شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية مع الإمارات والسعودية وتمويل إسبانى لمعالجة مياه الصرف والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 570لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى، رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.