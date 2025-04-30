شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غير مستقر وأمطار متفاوتة الشدة.. هيئة الأرصاد تتابع مستجدات المنخفض والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت، الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في بث مباشر عبر تليفزيون ”الخليج 365”، أن متابعة المنخفض تتم من خلال صور الأقمار الصناعية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية حيث يتم متابعة حركة المنخفض الجوي وتحديد المحافظات الأكثر تأثرًا خلال الساعات القادمة، وحاليًا، يتحرك المنخفض الجوي باتجاه الشرق بشكل ملحوظ، مما يزيد من تأثيره على المناطق الموجودة في شرق القاهرة ومدن القناة وأجزاء من سيناء. هذا المنخفض الجوي يمتد معه قيم ضغطية منخفضة تصل إلى 1002 ملي بار، مع كتل هوائية جنوبية وسرعات رياح عالية تؤدي لإثارة الأتربة والرمال.

وعن هطول الأمطار قالت الدكتورة منار غانم، إنه توجد فرص لسقوط الأمطار التي بدأت بالفعل على محافظة مطروح، حيث تسقط أمطار متوسطة قد تصبح غزيرة أحيانًا. وتعد مطروح من أكثر المحافظات تأثرًا بالأمطار. خلال الساعات القادمة، توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تكون فرص سقوط الأمطار ضعيفة جدًا في مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



وكانت قد أوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.



