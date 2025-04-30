شكرا لقرائتكم خبر عن غزيرة ورعدية وحبات ثلج.. تحذير عاجل من تساقط الأمطار بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة، ورعدية وتساقط لحبات البرد ببعض المناطق، وذلك تزامنا مع المنخفض الخماسيني الذى يضرب البلاد.

وخرائط الأمطار المتوقعة اليوم كما يلي:

- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحباب البرد أحيانا على محافظة مطروح .

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.

- أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وسيناء وشمال الصعيد والقاهرة والجيزة والقليوبية.



يأتي ذلك تزامنا مع تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر و تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما يصاحب المنخفض الجوي ، فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

ومتوقع اليوم أيضا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي: - الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 19 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.