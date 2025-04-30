شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: شدة المنخفض الخماسينى تزداد على الوجه البحرى والقاهرة بعد الظهر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المنخفض الخماسيني امتد ناحية الداخل بداية من صباح اليوم الأربعاء على مناطق شمال الدلتا " كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – شمال البحيرة – الإسكندرية" ، ثم يعم كل مناطق الوجة البحري من بعد الظهر وكذلك القاهرة وشمال الصعيد ووسط الصعيد وحتى سوهاج .

أضاف فهيم أن الرياح سوف تكون على أشدها متمثلة في هبات رياح قوية تصل إلى مستوى العاصفة المحملة بالرمال والاتربة تتخطى هبات الرياح المتقطعة 75 - 80 كيلو متر / ساعة على السويس – الإسماعيلية – الشرقية – خليج السويس " اضطراب الملاحة " مناطق الظهير الصحراوي الشرقي لـ بني سويف والمنيا ومناطق سيناء مع أمطار غزيرة رعدية وكرات ثلج على الساحل الشمالي والمناطق الساحلية قد تصل لحد السيول هناك "من السلوم غرباً ومطروح والعلمين والحمام وحتى غرب الإسكندرية وتكون خفيفة على بعض مناطق شمال الدلتا".

وأوضح فهيم أن اليوم الأربعاء ذروة المنخفض الخماسينى الذى تركز أمس على أقصى شمال غرب البلاد خاصة سيوة وأدى إلى زيادة في سرعات الرياح المحملة بالرمال والأتربة ، مشيرا إلى أن المنخفض اتجه شرقا وبدأت العاصفة الآن على القاهرة والبؤرة موجودة على مناطق القاهرة الكبرى بالتحديد و حولها زيادة في سرعات الرياح على مناطق شمال الدلتا "الإسكندرية ، البحيرة، كفر الشيخ ، دمياط، بورسعيد" وتتجه جنوبا لتبدأ فى مناطق غرب المنيا والوادى الجديد وشرق بنى سويف والمهرة والفرافرة.

وأشار فهيم إلى أن المظهر الغريب هو الأمطار الرعدية على مناطق غرب مطروح وهضبة السلوم والنجيلة التي شهدت كميات كبيرة من الأمطار، حيث تشير التوقعات الى استمرارها حتى الرابعة عصرا، مع بعض المناوشات الخفيفة على محافظات الدلتا.