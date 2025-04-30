شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تحل أزمة الباعة الجائلين بمنطقة الزلزال وتنقلهم لأسواق بديلة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال تسكين الباعة الذين تم نقلهم من سوق الزلزال العشوائي بالمقطم في أماكنهم الجديدة بسوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للبائعين لإنهاء إجراءات تسكينهم في أماكنهم بالسوقين .

وأضاف محافظ القاهرة أن السوقين اللذين أقامهما صندوق تحيا مصر مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة بهما ، مشيرًا إلى أن كافة المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تهدف إلى المساهمة فى رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

وأكد محافظ القاهرة على أنه قد تم توفير أماكن لكافة الباعة المتواجدين فى السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة ليستطيعوا ممارسة أنشطتهم المختلفة فى مكان منظم وآمن للباعة والمترددين على السوق .