شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص خطوطا ساخنة لتلقى الشكاوى تزامنا مع سوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

خصصت محافظة القاهرة خطوط ساخنة لتلقى الشكاوى بالتزامن مع حالة الطقس السيئ، وتحذيرات الأرصاد الجوية، و يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أى مشكلة على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496 ، و114 .

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة تأثيرات الحالة الجوية وسوء أحوال الطقس المتوقعة اليوم، طبقًا لتقارير الأرصاد الجوية، والتى تشير إلى وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وتقلبات في الطقس.

وأشار محافظ القاهرة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالأحياء، وربطها مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

ووجَّه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد، والتأكد من مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ، كما وجه بضرورة التنسيق مع شركات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، ومتابعة أعمدة الإنارة، واللافتات، ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح ، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين لعدم التواجد بالقرب من الأشجار، أو أعمدة الإنارة، أو اللوحات المعدنية، وقت الرياح الشديدة وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان، مهيبًا بجميع المواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات لضمان سلامتهم.