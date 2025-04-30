شكرا لقرائتكم خبر عن المنخفض الخماسينى يضرب البلاد ويؤثر على الرؤية بالمحافظات.. والأرصاد تحذر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، في بث مباشر عبر تليفزيون ”الخليج 365”، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم وخلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن البلاد تشهد حاليًا تأثيرات المنخفض الصحراوي، المعروف بـ"المنخفض الخماسيني"، والذي بدأ في الدخول إلى مصر منذ مساء أمس عبر القطاع الغربي، وتحديدًا من الصحراء الغربية.

وأوضح القياتي أن واحة سيوة سجلت بالأمس عاصفة رملية قوية، حين بدأت الرمال والأتربة المصاحبة للمنخفض في التقدم نحو المحافظات الداخلية، مشيرًا إلى أن محافظات شمال الصعيد، ومناطق من جنوب وشرق القاهرة الكبرى، بدأت تشهد بالفعل انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الرؤية الأفقية، التي وصلت إلى حدود 3000 و4000 كيلو متر، نتيجة نشاط الرياح العالية.

وأضاف أن المنخفض الجوي من المتوقع أن يؤثر على معظم مناطق الجمهورية خلال اليوم، مع تسجيل سرعات للرياح تتراوح بين 40 إلى 50 كيلومترًا على الساعة، فضلًا عن هبات رياح قد تتجاوز 70 كيلومترًا على الساعة، مما يتطلب الحذر وإتباع الإرشادات الصادرة عن هيئة الأرصاد.

كما يصاحب المنخفض الجوي ، فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.



