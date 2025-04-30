شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الاستعداد بكافة المعدات الخاصة للتعامل الفورى مع التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أجهزة الوزارة بالتنسيق الفورى بين كافة المسئولين للتعامل مع أى طارئ لضمان استقرار مناسيب المياه بالدرجات الآمنة والاطمئنان على حالة الجسور بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية تشغيل محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أى ازدحامات مائية قد تحدث فى أى موقع بشبكة المجارى المائية.

وأعلن سويلم رفع درجة الجاهزية والاستعداد بكافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ، ومتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالى، تحسُّباً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الارصاد الجوية.

ووجه سويلم كافة قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات برفع درجة الجاهزية، والاستعداد بكافة المعدات الخاصة بكل الجهات والإدارات للمساهمة فى التعامل الفورى في حال حدوث أى طوارئ قد تحدث .