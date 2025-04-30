شكرا لقرائتكم خبر عن سرعات الرياح 80 كم فى الساعة.. تحذير عاجل من عاصفة ترابية على هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

حذرت هيئة الأرصاد من تعرض البلاد لعاصفة ترابية حيث تتراوح سرعة الرياح من 70 لـ 80 كم فى الساعة والرؤية الأفقية أقل من 500 متر على محافظات مطروح، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وجنوب وشرق القاهرة، والجيزة، والسويس.

يأتى ذلك تزامنا مع تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر و تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما يصاحب المنخفض الجوي، فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

ومتوقع اليوم أيضا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.