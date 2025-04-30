شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توصيات وتحذيرات لحماية المزارعين والمربين من التأثيرات السلبية للطقس والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية نشر التوصيات والتحذيرات الفنية المناسبة لحماية المزارعين والمربين من التأثيرات السلبية لتغير المناخ والطقس السيء على الثروة النباتية والحيوانية والداجنة، والتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين والمربين.

و وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كافة قيادات الوزارة وومديري المديريات بالمحافظات برفع درجة الجاهزية للدرجة القصوى، والإستعداد بكافة المعدات وتقديم الدعم الفني اللازم للمساهمة فى التعامل الفورى في حال حدوث أى حالا طوارئ ين، وذلك في ضوء التوقعات بسوء الاحوال الجوية، وفقا لتحذيرات هيئة الارصاد الجوية.



وشدد وزير الزراعة على التنسيق الفورى بين كافة مديري المديريات والإدارات والجمعيات وكافة العاملين بالوزارة، وتشكيل غرف عمليات فرعية، للتعامل مع أى طارئ لضمان تجنب اي مخاطر قد تؤثر على المزروعات او موسم الحصاد والتأكد من جاهزية المصارف ، وتوفير المعدات اللازمة من خلال الجهات المختصة بالوزارة.



وأكد فاروق، على ضرورة التكامل بين جميع القطاعات، مع تكثيف المتابعة الميدانية خلال الـ 48 ساعة القادمة، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي أزمات واتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المنظومة الزراعية.

