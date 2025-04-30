شكرا لقرائتكم خبر عن غدا صرف معاشات مايو 2025 من ماكينات الصرآف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غدا الخميس صرف معاشات مايو 2025 لأصحاب المعاشات، من ماكينات الصرآف الآلى مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، كما تشكل الهيئة لجانة لمتابعة إجراءات الصرف وتذليل أى عقبات تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

ويأتي ذلك في الوقت الذى حدد فيه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، ونص على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين كما نص القانون على أن يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.